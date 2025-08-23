Δήμαρχος Παξών: «Το κοριτσάκι περπάτησε 300 μέτρα και μπήκε στη βίλα - Αγνοείτο επί μία ώρα»

Αναπάντητα είναι τα ερωτήματα για την ανείπωτη τραγωδία στους Παξούς με τον πνιγμό ενός παιδιού μόλις 4 χρόνων.



Όλα δείχνουν πως είχε διαφύγει από την προσοχή της μητέρας του και έφτασε σε πισίνα βίλας κοντά στο σπίτι του για να παίξει με το νερό και να δροσιστεί.

Ο δήμαρχος των Παξών μίλησε στον ΣΚΑΪ περιγράφοντας τον θάνατο του παιδιού ως ένα «τραγικό περιστατικό».



«Ένα κοριτσάκι ηλικίας περίπου 4 ετών διέφυγε από ό,τι φαίνεται της προσοχής των γονιών του, βγήκε έξω από το σπίτι. Περίπου στα 300 μέτρα υπήρχε μια βίλα με πισίνα, το παιδί πήγε εκεί προφανώς για να παίξει στην πισίνα και δυστυχώς ακολούθησε ό,τι ακολούθησε. Έπεσε στο νερό, δεν το αντιλήφθηκε κάποιος. Προσπάθησαν οι αστυνομικοί που έψαχναν να το βρουν με ΚΑΡΠΑ, αλλά ήταν πολλή ώρα που είχε πέσει στο νερό», είπε ο Σπύρος Βλαχόπουλος.

Ο δήμαρχος δήλωσε πως οι γονείς αντιλήφθηκαν ότι έλειπε γύρω στις 4 το μεσημέρι και αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησαν να το ψάχνουν όλοι οι κάτοικοι των Παξών. «Τελικά γείτονας το βρήκε το παιδί περίπου στις 4:50, πράγμα που σημαίνει ότι το παιδί αγνοούνταν για περίπου 1 ώρα», συνέχισε.



«Η μεγάλη ατυχία είναι ότι στη βίλα υπήρχε κόσμος, δεν ήταν ακατοίκητη. Δυστυχώς όμως κανείς δεν ήταν σε σημείο τέτοιο, που να καταλάβει ότι το παιδί έπεσε στο νερό και να μπορούσε να βοηθήσει», συνέχισε.





Για τον θάνατο της 4χρονης, συνελήφθη η μητέρα του η οποία αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα και σύμφωνα με πληροφορίες συνεχίζει να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Για τον χαμό του κοριτσιού συνελήφθη και ο πατέρας και ο παππούς της, όλοι με την κατηγορία παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.



Η σορός της 4χρονης μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.