Παξοί: Ελεύθεροι με όρους οι γονείς της 4χρονης Αμέλια - Θα κηδευτεί την ημέρα των γενεθλίων της

Ελεύθεροι με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, αφέθηκαν σήμερα 25 Αυγούστου, οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης Αμέλια που πνίγηκε σε πισίνα βίλας στους Παξούς.



Συνελήφθησαν οι γονείς της και ο παππούς του παιδιού, οι οποίοι το πρόσεχαν την ημέρα που έφυγε από το σπίτι της στους Παξούς, περπάτησε 300 μέτρα και μπήκε στη βίλα για να παίξει στην πισίνα.

Η κηδεία του κοριτσιού θα γίνει την Τρίτη 26 Αυγούστου, το απόγευμα, στον Λογγό των Παξών. Το επιπλέον τραγικό στοιχείο στην υπόθεση είναι πως η Αμέλια θα κηδευτεί την ημέρα τον γενεθλίων της, καθώς είχε γεννηθεί στις 26 Αυγούστου του 2021.

«Ήταν τραγικό»

Όπως είπε ο κ. Γαλάνης, ο άνθρωπος που εντόπισε την 4χρονη στην πισίνα, στην εκπομπή Live News, η πόρτα του σπιτιού ήταν ανοιχτή και άρα η πρόσβαση σε οποιονδήποτε ήθελε να μπει, πολύ εύκολη.

«Είδα τη μικρή στην πισίνα, με το κεφάλι της να κοιτά τον ουρανό, ήταν πολύ τραγικό. Δεν υπάρχουν λόγια να πεις», είπε συντετριμμένος.

«Κάναμε ΚΑΡΠΑ για πάνω από μισή ώρα»

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Κάντας, διευθυντής του Κέντρου Υγείας Παξών, που έσπευσε στο σημείο της τραγωδίας, έκανε λόγο για ένα «δραματικό περιστατικό».

Φτάσαμε στο σημείο αφού οι αστυνομικοί είχαν κάνει ΚΑΡΠΑ στο παιδάκι. Μάλιστα, πρέπει να προσπαθούσαν επί αρκετή ώρα γιατί τους είδα ιδρωμένους και κουρασμένους. Στη συνέχεια, αναλάβαμε εμείς με τη διασώστρια και όλα τα απαραίτητα μέσα που είχαμε και κάναμε ΚΑΡΠΑ για αρκετή ώρα, πάνω από μισή ώρα. Φαινόταν, όμως, ότι είχε επέλθει ήδη ο θάνατος.