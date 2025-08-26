Παξοί: Ανήμερα των γενεθλίων της η κηδεία της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα

Το τελευταίο αντίο λένε σήμερα, Τρίτη 26 Αυγούστου, γονείς, συγγενείς και φίλοι στην 4χρονη Αμέλια που πνίγηκε σε πισίνα στους Παξούς, όταν διέφυγε της προσοχής των γονιών της και βρέθηκε σε γειτονική βίλα.

Ειδικότερα, η εξόδιος ακολουθία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18:00 το απόγευμα στον Λόγγο των Παξών. Η τραγική ειρωνεία όμως είναι ότι η κηδεία γίνεται σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων της, καθώς 26 Αυγούστου θα έκλεινε τα 4 της χρόνια.

Να σημειωθεί ότι οι γονείς της μικρής αφέθηκαν ελεύθεροι με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Ο εισαγγελέας είχε ασκήσει στα τρία συγγενικά πρόσωπα του κοριτσιού ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς βρίσκονταν στο σπίτι και κοιμόντουσαν όταν η 4χρονη εξαφανίστηκε.

Μετά την απολογία τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα.

«Κάναμε ΚΑΡΠΑ για πάνω από μισή ώρα»

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Κάντας, διευθυντής του Κέντρου Υγείας Παξών, που έσπευσε στο σημείο της τραγωδίας, έκανε λόγο για ένα «δραματικό περιστατικό».

Φτάσαμε στο σημείο αφού οι αστυνομικοί είχαν κάνει ΚΑΡΠΑ στο παιδάκι. Μάλιστα, πρέπει να προσπαθούσαν επί αρκετή ώρα γιατί τους είδα ιδρωμένους και κουρασμένους. Στη συνέχεια, αναλάβαμε εμείς με τη διασώστρια και όλα τα απαραίτητα μέσα που είχαμε και κάναμε ΚΑΡΠΑ για αρκετή ώρα, πάνω από μισή ώρα. Φαινόταν, όμως, ότι είχε επέλθει ήδη ο θάνατος.