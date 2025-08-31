Τραγωδία στη Βραυρώνα: Η γιαγιά της Ζόζεφιν πνίγηκε στη θάλασσα

Σοκ και θλίψη προκαλεί η είδηση ότι η αγαπημένη γιαγιά της γνωστής τραγουδίστριας Ζόζεφιν άφησε την τελευταία της πνοή το μεσημέρι της Κυριακής σε παραλία της Βραυρώνας, στο Πόρτο Ράφτη

Σύμφωνα με το togegonos.gr η ηλικιωμένη γυναίκα απολάμβανε το μπάνιο της, όταν ξαφνική αλλαγή του καιρού με δυνατούς ανέμους και κύματα την παρέσυραν. Πανικοβλήθηκε, έχασε τον έλεγχο και δεν κατάφερε να βγει στη στεριά. Λουόμενοι την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ . Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών για περισσότερο από 20 λεπτά, η άτυχη γυναίκα δεν τα κατάφερε.

Σε κατάσταση σοκ η τραγουδίστρια

Η κυρία Ειρήνη, όπως ήταν το όνομά της, υπήρξε στήριγμα και πρότυπο για τη Ζόζεφιν, με την οποία είχε μια πολύ στενή σχέση αγάπης. Η τραγουδίστρια, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ μαζί με τη μητέρα της μετέβη στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε η γιαγιά της, προκειμένου να ενημερωθεί και να προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες.



Η τραγική απώλεια βύθισε στο πένθος την οικογένεια, ενώ η είδηση έχει συγκλονίσει και τον καλλιτεχνικό κόσμο που γνωρίζει τη στενή σχέση της Ζόζεφιν με την αγαπημένη της γιαγιά.