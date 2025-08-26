Τραγωδία στο Αντίρριο: 87χρονος ψαροντουφεκάς ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα
Ένας άνδρας με στολή ψαροντουφεκά ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της ανατολικής προβλήτας του Αντιρρίου, το μεσημέρι της Τρίτης 26/8.
Ο άτυχος ψαροντουφεκάς ανασύρθηκε με τη συνδρομή δύτη και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο ο Άγιος Ανδρέας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 87χρονο άνδρα ο οποίος ανασύρθηκε από τη θάλασσα νεκρός, ενώ αναμένεται νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του nafpaktianews.gr, ο άνδρας ψάρευε συχνά στην περιοχή του Αντιρρίου.