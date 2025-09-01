Ζόζεφιν: «Την έριξε κάτω το κύμα, το είχε ξαναπάθει δυο φορές», λέει γειτόνισσα της γιαγιάς της

Σε μεγάλο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια της Ζόζεφιν μετά τον τραγικό θάνατο της αγαπημένης γιαγιάς της, η οποία πνίγηκε στην παραλία της Βραυρώνας στο Πόρτο Ράφτη.

Η 91χρονη κυρία Ειρήνη απολάμβανε το μπάνιο της, όταν ξαφνική αλλαγή του καιρού με δυνατούς ανέμους και κύματα την παρέσυραν. Πανικοβλήθηκε, έχασε τον έλεγχο και δεν κατάφερε να βγει στη στεριά. Όπως αναφέρει γειτόνισσά της, μιλώντας στον ΑΝΤ1 για το τραγικό περιστατικό, το κύμα φαίνεται να έριξε την άτυχη γυναίκα και δεν υπήρχε κάποιος κοντά της για να τη βοηθήσει να σηκωθεί, προσθέτοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο, αλλά τις προηγούμενες δύο φορές είχε σταθεί τυχερή και την έβγαζαν άτομα που βρισκόντουσαν κοντά της.

«Πήγε να βγει, αλλά δεν μπόρεσε γιατί είχε κύμα. Την έριξε κάτω το κύμα. Έχασε την ισορροπία της και δεν ήταν κανένας εδώ να την πιάσει. Πρέπει να ήπιε νερό και έτσι πνίγηκε. Το είχε ξαναπάθει άλλες δύο φορές. Πήγε εκεί, δεν μπορούσε να βγει, τη βγάζαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά η γειτόνισσα της γιαγιάς της Ζόζεφιν.

Προσπαθούσαν να την επαναφέρουν επί 35 λεπτά

Για το τραγικό περιστατικό μίλησε και ναυαγοσώστης που βρισκόταν στη διπλανή παραλία και έσπευσε στο σημείο να βοηθήσει την 91χρονη.

«Δεν έβρισκα σφυγμό. Μαζί μου ήταν δύο γιατροί, οι οποίοι με βοήθησαν. Ξεκίνησα αμέσως τη διαδικασία της ΚΑΡΠΑ, έβαλα απινιδωτή και η διαδικασία κράτησε 25-35 λεπτά. Νομίζω στα 35 λεπτά ήρθε το ασθενοφόρο. Από εκεί και πέρα, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, αλλά δυστυχώς, παρ' όλο που έβγαζε υγρά η γυναίκα, δεν κατάφερε να επανέλθει», περιέγραψε.