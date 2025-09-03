Ζόζεφιν: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον πνιγμό της γιαγιάς της «Μεγάλωσα μέσα στην αγκαλιά σου»

Η Ζόζεφιν θέλησε να αποχαιρετήσει την γιαγιά της, που έφυγε από την ζωή πριν λίγες μέρες, καθώς πνίγηκε σε παραλία του Πόρτο Ράφτη όπου κολυμπούσε. Με ένα story της στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram και δημοσιεύοντας μια φωτογραφία που τις δείχνει χαμογελαστές έγραψε:

«Δεν ήσουν μόνο η νονά μου. Ήσουν η δεύτερη μαμά μου. Μεγάλωσα μέσα στην αγκαλιά σου, με την αγάπη σου, τη φροντίδα σου, τις γεύσεις και τις μυρωδιές σου που θα με ακολουθούν για πάντα. Σήμερα λείπεις κι όμως σε νιώθω εδώ. Να με προστατεύεις, να με κρατάς όπως πάντα» και πρόσθεσε κλείνοντας: «Σ’ αγαπώ γιαγιά μου, θα σε κουβαλάω μέσα μου όσο αναπνέω».

printscreen instagram

Για την 91χρονη γυναίκα, γειτόνισσά της ανέφερε: «Πήγε να βγει, αλλά δεν μπόρεσε γιατί είχε κύμα. Την έριξε κάτω το κύμα. Έχασε την ισορροπία της και δεν ήταν κανένας εδώ να την πιάσει. Πρέπει να ήπιε νερό και έτσι πνίγηκε. Το είχε ξαναπάθει άλλες δύο φορές. Πήγε εκεί, δεν μπορούσε να βγει, τη βγάζαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά η γειτόνισσα της γιαγιάς της Ζόζεφιν.