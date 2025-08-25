Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο λιμάνι του Πειραιά - Η στιγμή της ανάσυρσης

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (25/8) στο λιμάνι του Πειραιά όταν εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα στη θάλασσα.

Ειδικότερα, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί με μία νεκρή γυναίκα να εντοπίζεται από επιβάτες στην Πύλη Ε8 και άνδρες του Λιμενικού να σπεύδουν στο σημείο για να την ανασύρουν από τη θάλασσα.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για την ταυτότητα της άτυχης γυναίκας ή για τον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή της.

Όπως, πάντως, αναφέρουν πληροφορίες του OPEN, πρόκειται για μία γυναίκα ηλικίας 50-55 ετών, ενώ όταν τη βρήκαν φορούσε ένα ολόσωμο μαγιό.

Σύμφωνα με τις πρώτες εικασίες, η γυναίκα είχε πάει για μπάνιο και πνίγηκε, ωστόσο οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.