Πύργος: Αστυνομικός και ιδιοκτήτης καντίνας έσωσαν από βέβαιο πνιγμό 67χρονο σε παραλία

Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση ενός ιδιοκτήτη καντίνας και ενός αστυνομικού εκτός υπηρεσίας στη διάσωση ενός 67χρονου στην παραλία του Αγίου Ηλία Πύργου το πρωί της Κυριακής, ο οποίος λίγο κόντεψε να πνιγεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:00, όταν ο παραθεριστής εντοπίστηκε να επιπλέει αναίσθητος στη θάλασσα, αναφέρει η ΕΡΤ. Χωρίς δισταγμό, ο ιδιοκτήτης της καντίνας βούτηξε και τον ανέσυρε, ενώ στη συνέχεια, μαζί με τον αστυνομικό που βρισκόταν εκεί με την οικογένειά του, εφάρμοσαν εναλλάξ καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Οι προσπάθειές τους στέφθηκαν με επιτυχία, καθώς ο 67χρονος ανέκτησε τις αισθήσεις του, αποβάλλοντας το θαλασσινό νερό που είχε καταπιεί. Στο σημείο έφτασε και ναυαγοσώστης, ο οποίος παρείχε οξυγόνο μέχρι την άφιξη ασθενοφόρου που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Πύργου.