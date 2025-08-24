Breaking news icon BREAKING
NEWS

Με δυσκολίες η επιστροφή των αδειούχων - Που παρατηρείται μποτιλιάρισμα

Ελλάδα Hellenic Train Τρένο Σιδηρόδρομος Καλάβρυτα

Αίσιο τέλος στον εγκλωβισμό επιβατών του Οδοντωτού – Κλήση στο 112

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού,

Caption
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια των 38 επιβατών της αμαξοστοιχίας 1336 του Οδοντωτού, που ακινητοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή Τρικλιά, στη διαδρομή Διακοπτό – Καλάβρυτα.

Με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής και την κινητοποίηση εφεδρικού συρμού, οι επιβάτες μετεπιβιβάστηκαν με ασφάλεια και επέστρεψαν στο Διακοπτό. Για όσους είχαν προορισμό τα Καλάβρυτα, η Hellenic Train διέθεσε λεωφορείο.

Η κλήση στο 112

Η αμαξοστοιχία είχε ξεκινήσει στις 15:05 από το Διακοπτό, όμως παρουσίασε βλάβη σε δύσβατο σημείο της διαδρομής. Οι επιβάτες κάλεσαν το 112, καθώς ο συρμός παρέμεινε ακινητοποιημένος.

Η ανακοίνωση της εταιρίας

Η Hellenic Train επιβεβαίωσε ότι στις 15:27 η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος. Ενημέρωσε για την αποστολή βοηθητικού συρμού και ζήτησε την κατανόηση του επιβατικού κοινού, τονίζοντας ότι διερευνώνται τα αίτια.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Hellenic Train Τρένο Σιδηρόδρομος Καλάβρυτα

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader