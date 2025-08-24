Αίσιο τέλος στον εγκλωβισμό επιβατών του Οδοντωτού – Κλήση στο 112

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια των 38 επιβατών της αμαξοστοιχίας 1336 του Οδοντωτού, που ακινητοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή Τρικλιά, στη διαδρομή Διακοπτό – Καλάβρυτα.



Με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής και την κινητοποίηση εφεδρικού συρμού, οι επιβάτες μετεπιβιβάστηκαν με ασφάλεια και επέστρεψαν στο Διακοπτό. Για όσους είχαν προορισμό τα Καλάβρυτα, η Hellenic Train διέθεσε λεωφορείο.

Η κλήση στο 112

Η αμαξοστοιχία είχε ξεκινήσει στις 15:05 από το Διακοπτό, όμως παρουσίασε βλάβη σε δύσβατο σημείο της διαδρομής. Οι επιβάτες κάλεσαν το 112, καθώς ο συρμός παρέμεινε ακινητοποιημένος.

Η ανακοίνωση της εταιρίας

Η Hellenic Train επιβεβαίωσε ότι στις 15:27 η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος. Ενημέρωσε για την αποστολή βοηθητικού συρμού και ζήτησε την κατανόηση του επιβατικού κοινού, τονίζοντας ότι διερευνώνται τα αίτια.