Αίσιο τέλος στον εγκλωβισμό επιβατών του Οδοντωτού – Κλήση στο 112
Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού,
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια των 38 επιβατών της αμαξοστοιχίας 1336 του Οδοντωτού, που ακινητοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή Τρικλιά, στη διαδρομή Διακοπτό – Καλάβρυτα.
Με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής και την κινητοποίηση εφεδρικού συρμού, οι επιβάτες μετεπιβιβάστηκαν με ασφάλεια και επέστρεψαν στο Διακοπτό. Για όσους είχαν προορισμό τα Καλάβρυτα, η Hellenic Train διέθεσε λεωφορείο.
Η κλήση στο 112
Η αμαξοστοιχία είχε ξεκινήσει στις 15:05 από το Διακοπτό, όμως παρουσίασε βλάβη σε δύσβατο σημείο της διαδρομής. Οι επιβάτες κάλεσαν το 112, καθώς ο συρμός παρέμεινε ακινητοποιημένος.
Η ανακοίνωση της εταιρίας
Η Hellenic Train επιβεβαίωσε ότι στις 15:27 η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος. Ενημέρωσε για την αποστολή βοηθητικού συρμού και ζήτησε την κατανόηση του επιβατικού κοινού, τονίζοντας ότι διερευνώνται τα αίτια.