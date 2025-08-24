Ακινητοποιήθηκε τρένο στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα: 38 επιβάτες εγκλωβισμένοι

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής, όταν η αμαξοστοιχία 1336 της Hellenic Train , που εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε ξαφνικά κοντά στην περιοχή Τρικλιά λόγω τεχνικού προβλήματος.



Στο σημείο έσπευσε άμεσα εφεδρικός συρμός, προκειμένου να παραλάβει τους 38 επιβάτες. Η μεταφορά τους θα γίνει υπό την επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία αναμένεται να φτάσει στο σημείο για να συνδράμει. Ο βοηθητικός συρμός θα επιστρέψει με τους επιβάτες στο Διακοπτό.



Η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι διερευνά τα αίτια του περιστατικού και ζητά την κατανόηση του κοινού, ενώ τονίζει ότι θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη των δρομολογίων στη γραμμή.