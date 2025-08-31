Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία με 120 επιβάτες στο Πήλιο

Η αμαξοστοιχία 3801, η οποία εκτελούσε τη διαδρομή Μηλιές – Άνω Λεχώνια στο Πήλιο με 120 επιβάτες, ακινητοποιήθηκε σήμερα στις 16:20, περίπου 1,5 χιλιόμετρο πριν από τον Σταθμό των Άνω Λεχωνίων, λόγω τεχνικού προβλήματος.



Τεχνικό προσωπικό της εταιρείας μετέβη άμεσα στο σημείο για την αποκατάσταση της βλάβης. Μετά την επιτυχή επέμβαση, η αμαξοστοιχία συνέχισε τη διαδρομή της προς τον τελικό προορισμό, με καθυστέρηση 50 λεπτών.



Η Hellenic Train, σε συνεργασία με τον ΟΣΕ -αρμόδιο φορέα για τη συντήρηση του εν λόγω τροχαίου υλικού- διερευνά τα αίτια του περιστατικού και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.