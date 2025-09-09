Hellenic Train: Προσωρινή διακοπή στη διάθεση εισιτηρίων για δρομολόγια Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Διακόπτεται προσωρινά η πώληση εισιτηρίων στη γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα λόγω επικαιροποίησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων για τις αμαξοστοιχίες Intercity 50, 51 και 57, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η διακοπή ισχύει από σήμερα, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, και αφορά κρατήσεις εισιτηρίων για το διάστημα 15 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2025.

Προς το παρόν, διαθέσιμα είναι μόνο τα εισιτήρια για τα δρομολόγια της αμαξοστοιχίας Intercity 56 για την ίδια περίοδο.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η διάθεση εισιτηρίων θα συνεχιστεί κανονικά για όλα τα δρομολόγια, ενώ σύντομα θα υπάρξει νέα ενημέρωση.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω επικαιροποίησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων, στο πλαίσιο των αλλαγών που θα τεθούν σε ισχύ από την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου και για τις οποίες η εταιρεία θα ενημερώσει το επιβατικό κοινό το συντομότερο δυνατό, η πώληση εισιτηρίων για τις αμαξοστοιχίες Intercity 50, 51 και 57 στη διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα, διακόπτεται προσωρινά.

Η διακοπή στη διάθεση εισιτηρίων θα ισχύσει από σήμερα, και για κρατήσεις εισιτηρίων από τις 15.09.2025 έως και 30.11.2025.

Ειδικότερα, από σήμερα και μέχρι νεοτέρας καθίσταται εφικτή η διάθεση εισιτηρίων μόνο για τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών Intercity 56, για δρομολόγια από 15.09.2025 έως και 30.11.2025.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η διάθεση εισιτηρίων θα συνεχιστεί κανονικά για το σύνολο των δρομολογίων.

Η Hellenic Train θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση σχετικά με τη διάθεση εισιτηρίων και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.»