Διακοπτό: Καρέ καρέ η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 38 επιβατών του Οδοντωτού

Επιτυχημένα ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 38 επιβατών αμαξοστοιχίας της Hellenic Train του Οδοντωτού, η οποία ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος στην περιοχή Τρικλιά, το απόγευμα της Κυριακής (24/8/2025).

Οι επιβάτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι για περισσότερες από τέσσερις ώρες, μέχρι να φτάσει στο σημείο ειδικό κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ και η Πυροσβεστική, που φρόντισαν για την ασφαλή απομάκρυνσή τους. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν με εφεδρικό συρμό στο Διακοπτό.

πηγή: Apohxos

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε γύρω στις 20:00, υπό τη συνδρομή και την επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Βίντεο και φωτογραφίες αποτυπώνουν καρέ-καρέ την επιχείρηση διάσωσης.