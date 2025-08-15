Θεσσαλονίκη – Αθήνα 93 λεπτά καθυστέρηση: Τι αναφέρει η Hellenic Train για αποζημιώσεις επιβατών

Με σημαντική καθυστέρηση 93 λεπτών ξεκίνησε σήμερα το πρωί η αμαξοστοιχία IC53 στο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα, λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε στο τροχαίο υλικό την ώρα της αναχώρησης.

Σύμφωνα με την Hellenic Train, το ζήτημα αντιμετωπίστηκε άμεσα, ωστόσο η διαδικασία αλλαγής τροχαίου υλικού καθυστέρησε επιπλέον εξαιτίας του διαχειριστή υποδομής. Το προσωπικό της εταιρείας, δίνοντας προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των 148 επιβατών, μοίρασε νερά και σνακ κατά τη διάρκεια της αναμονής.

Πώς θα δοθούν οι αποζημιώσεις

Βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2021/782, οι επιβάτες δικαιούνται επιστροφή 25% της αξίας του εισιτηρίου. Η διαδικασία διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο αγοράς:

Μετρητά από εκδοτήριο: Η αποζημίωση δίνεται μόνο στα ενεργά εκδοτήρια.

Αγορά με κάρτα (εκδοτήρια, webticketing ή app):

Είτε με επίσκεψη σε εκδοτήριο σταθμού. Είτε με υποβολή αίτησης μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων, αποστέλλοντας τον αριθμό εισιτηρίου (ηλεκτρονικό) ή φωτογραφία/pdf (εκδοτηρίου). Η επιστροφή γίνεται στην κάρτα αγοράς.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και αιτήσεις αποζημίωσης, οι επιβάτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Hellenic Train ή να επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση πελατών.

Η εταιρεία ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία.