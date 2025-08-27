Φρίκη στην Καρδίτσα: 50χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του με τραύμα από ψαροντούφεκο

Φρικιαστικό ήταν το θέαμα που αντίκρισαν οι συγγενείς ενός 50χρονου στα Καλογριανά της Καρδίτσας, καθώς τον βρήκαν νεκρό μέσα στο σπίτι του με τραύμα από ψαροντούφεκο.

Ειδικότερα, οι συγγενείς του 50χρονου καθώς τον αναζητούσαν, παραβίασαν την πόρτα του σπιτιού του προκειμένου να εντοπίσουν τα ίχνη του. Ωστόσο, αυτό που αντίκρισαν είναι τον ίδιο νεκρό. Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός, με τραύμα στο κεφάλι, προερχόμενο από καμάκι ψαροντούφεκου. Σύμφωνα, πάντως, με τις πρώτες πληροφορίες του KarditsaLive.Net, η εγκληματική ενέργεια έχει αποκλειστεί.

Ο 50χρονος που έμενε μόνος του είχε σημαντικό διάστημα να εμφανιστεί και αναζητούνταν από τους γείτονες χωρίς επιτυχία. Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, αφού ειδοποιήθηκαν και συγγενείς, ως ύστατη προσπάθεια ανεύρεσης του, εισήλθαν στο σπίτι όπου αντίκρισαν το μακάβριο θέαμα.

Άμεσα κλήθηκαν Αστυνομία και ΕΚΑΒ. Στο σπίτι του 50χρονου παρέμενε η Αστυνομία μέχρι αργά το βράδυ, εξετάζοντας όλα τα στοιχεία.