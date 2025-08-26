Τραγική κατάληξη στις έρευνες για αγνοούμενη ηλικιωμένη στα Χανιά

Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης της 95χρονης, η οποία έφυγε από το σπίτι της στην περιοχή Νεροκούρου των Χανίων, το πρωί της Κυριακής 24 Αυγούστου. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, η άτυχη ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή από συγγενικά της πρόσωπα σε χαντάκι, στην άκρη παράδρομου της περιοχής Νεροκούρου, το βράδυ της Δευτέρας 25 Αυγούστου.



Υπενθυμίζεται ότι είχε φύγει από το σπίτι της πιθανότητα για να πάει σε μνημόσυνο στις Καλύβες.



Η οικογένειά της από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε την αναζήτησή της ενώ ενημερώθηκε και η αστυνομία.



Την ίδια ώρα συγγενείς της είχαν προχωρήσει και σε αναρτήσεις στο διαδίκτυο για τον εντοπισμό της, ζητώντας πληροφορίες αλλά και βοήθεια από όσους μπορεί να γνωρίζουν κάτι.