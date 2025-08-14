Θρήνος στην Πάτρα: Καταπλακώθηκε από τρακτέρ ηλικιωμένος - Απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική

Τραγική κατάληξη είχε ένας άνδρας το πρωί της Πέμπτης (14/8) στην περιοχή Θωμέικα Ερυμάνθου στην Πάτρα, όταν καταπλακώθηκε από τρακτέρ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε δημοσίευμα της τοπικής ιστοσελίδας tempo24, υπό συνθήκες που ερευνώνται από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, 83χρονος κάτοικος Λακκόπετρας, βρέθηκε εγκλωβισμένος κάτω από το πίσω μέρος αγροτικού οχήματός του το οποίο τον παρέσυρε με αποτέλεσμα να προκληθεί ο θανάσιμος τραυματισμός του.

Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής.