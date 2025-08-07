Τραγωδία στην Ιεράπετρα: Αιφνίδιος θάνατος για 65χρονο Βρετανό – Τον βρήκε η σύζυγός του

Βαθιά θλίψη και σοκ επικρατεί στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου Ιεράπετρας, καθώς ένας 65χρονος Βρετανός εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην κατοικία του.

Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του το μεσημέρι της Τετάρτης, από τη σύζυγό του, με την οποία διέμενε μόνιμα στην περιοχή.

Αμέσως μετά την τραγική ανακάλυψη, κλήθηκαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα ρίξει φως στα αίτια του περιστατικού.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, που χαρακτήρισε τον θάνατο του άτυχου 65χρονου ως αιφνίδιο.

Η συγκεκριμένη τραγωδία έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά από παρόμοια περιστατικά που καταγράφηκαν στην Κρήτη τις τελευταίες ημέρες. Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα μόνο την προηγούμενη ημέρα, είχαν σημειωθεί τρεις ακόμη αιφνίδιοι θάνατοι στο νησί.