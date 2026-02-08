Άρτα: Πέθανε νεαρή γυναίκα λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της

Πέθανε το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, μία 35χρονη γυναίκα από την Άρτα, μόλις μερικές ημέρες αφού είχε γεννήσει το δεύτερο παιδί της.



Η γυναίκα, σύμφωνα με το thestival.gr, διακομίστηκε το πρωί στο νοσοκομείο της πόλης, όπου παρά την προσπάθεια που έγινε από τους γιατρούς, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Νωρίτερα είχε αισθανθεί αδιαθεσία και είχε χάσει τις αισθήσεις της.

Η 35χρονη πριν από 15 ημέρες είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της. Ο τοκετός είχε γίνει σε κλινική των Ιωαννίνων και είχε επιστρέψει στο σπίτι της μαζί με το μωρό της.



Δεν είχε διαγνωστεί με κανένα πρόβλημα υγείας και δεν είχε βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό.