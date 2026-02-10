Άρτα: Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για την 35χρονη που πέθανε αιφνίδια ενώ θήλαζε το μωρό της

Απαντήσεις για τον αιφνίδιο θάνατο της 35χρονης Εύης, η οποία κατέρρευσε τη στιγμή που θήλαζε το νεογέννητο μωρό της μέσα στο σπίτι της, δίνει η ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στη σορό της άτυχης κοπέλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το epiruspost.gr, η απόφραξη εντέρου ήταν εκείνη που οδήγησε στην τραγική κατάληξη της νεαρής μητέρας, μόλις δύο εβδομάδες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Ο ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων Γιάννης Αϊβατίδης, ολοκλήρωσε τη νεκροτομή και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός της οφείλεται σε εντερική απόφραξη, μια κατάσταση που -όπως τονίζουν ειδικοί- θα μπορούσε να είχε διαγνωστεί εγκαίρως εφόσον είχαν αξιολογηθεί τα συμπτώματα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εκτίμηση, η 35χρονη ενδέχεται τις τελευταίες ημέρες να εμφάνιζε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα, πρήξιμο και γαστρεντερικά συμπτώματα, τα οποία δεν αξιολογήθηκαν ως σοβαρά, με αποτέλεσμα η κατάσταση να εξελιχθεί τραγικά.

Η Αστυνομία Άρτας αναμένεται να παραλάβει το επίσημο πόρισμα τις επόμενες ημέρες, ώστε να ενταχθεί στη δικογραφία που θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πώς έγινε το θλιβερό περιστατικό

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου. Η 35χρονη βρισκόταν στο σαλόνι του σπιτιού της και θήλαζε το νεογέννητο βρέφος της, όταν αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Λίγο πριν καταρρεύσει, περίπου στις 9:20, κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον σύζυγό της, πνευμονολόγο στο επάγγελμα, αναφέροντάς του ότι δεν αισθανόταν καλά.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, ωστόσο όταν έφτασαν, η 35χρονη δεν είχε πλέον σφυγμό. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ανάνηψή της, δυστυχώς όμως χωρίς αποτέλεσμα.

Η 35χρονη ήταν μητέρα ενός τρίχρονου παιδιού, ενώ το δεύτερο παιδί της γεννήθηκε μόλις πριν από 15 ημέρες. Εργαζόταν ως δασκάλα ειδικής αγωγής και τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε διοριστεί σε μόνιμη θέση σε νηπιαγωγείο στη Ζάκυνθο. Σύμφωνα με το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Την Τετάρτη (11/2) η κηδεία

Το μεσημέρι της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου 2026, συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στην Ευανθία Αγγελοπούλου-Μητσοκάλη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Άρτας, εκεί όπου η 35χρονη θα οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία.