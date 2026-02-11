Τραγωδία στην Άρτα: Το τελευταίο αντίο στην 35χρονη μητέρα που πέθανε ενώ θήλαζε

Φως στα αίτια του αιφνίδιου θανάτου της 35χρονης Εύης στην Άρτα ρίχνει η ιατροδικαστική εξέταση, για τον λόγο που οδήγησε στην τραγική κατάληξη της νεαρής μητέρας, μόλις δύο εβδομάδες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Παράλληλα, σήμερα, Τετάρτη (11/2) το μεσημέρι συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στην Ευανθία Αγγελοπούλου-Μητσοκάλη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Άρτας, εκεί όπου η 35χρονη θα οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του epiruspost.gr, ο ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων, Γιάννης Αϊβατίδης, ολοκλήρωσε τη νεκροτομή και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός της οφείλεται σε απόφραξη εντέρου. Όπως επισημαίνουν ειδικοί, πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση, η οποία, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να διαγνωστεί έγκαιρα εφόσον αξιολογηθούν σωστά τα συμπτώματα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εκτίμηση, η 35χρονη φέρεται τις τελευταίες ημέρες να παρουσίαζε έντονους κοιλιακούς πόνους, πρήξιμο και γαστρεντερικές διαταραχές. Τα συμπτώματα αυτά, ωστόσο, δεν φαίνεται να εκτιμήθηκαν ως ανησυχητικά, με αποτέλεσμα η κατάσταση να επιδεινωθεί ραγδαία και να αποβεί μοιραία.

Η Αστυνομία Άρτας αναμένεται να παραλάβει το επίσημο πόρισμα τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να συμπεριληφθεί στη δικογραφία που θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Κατέρρευσε στο σπίτι της

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου. Η 35χρονη βρισκόταν στο σπίτι της και θήλαζε το νεογέννητο βρέφος της, όταν αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Μέσα σε λίγα λεπτά κατέρρευσε.

Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της και την τοπική κοινωνία.