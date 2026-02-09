Άρτα: Θρήνος με 35χρονη μητέρα 15 μέρες αφότου γέννησε - Κατέρρευσε ενώ θήλαζε

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Άρτας ο αιφνίδιος θάνατος μίας 35χρονης γυναίκας, μητέρας δύο παιδιών, μόλις δύο εβδομάδες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (7/2) όταν η άτυχη γυναίκα βρισκόταν στο σαλόνι του σπιτιού της και θήλαζε το νεογέννητο παιδί της και ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Λίγο πριν καταρρεύσει, περίπου στις 9:20, κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον σύζυγό της, πνευμονολόγο στο επάγγελμα, αναφέροντάς του ότι δεν αισθανόταν καλά.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, ωστόσο όταν έφτασαν η 35χρονη δεν είχε πλέον σφυγμό. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ανάνηψή της, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, οι γιατροί εκτιμούν πως ενδέχεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς, ωστόσο τα ακριβή αίτια θανάτου θα προκύψουν από τη νεκροψία - νεκροτομή που αναμένεται να διενεργηθεί.

Όπως μεταδίδει το MEGA, η 35χρονη ήταν μητέρα ενός τρίχρονου παιδιού, ενώ το δεύτερο παιδί της γεννήθηκε μόλις πριν από 15 ημέρες. Εργαζόταν ως δασκάλα ειδικής αγωγής και τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε διοριστεί σε μόνιμη θέση σε νηπιαγωγείο στη Ζάκυνθο. Σύμφωνα με το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.