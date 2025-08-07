Ηράκλειο: «Άδειασε» το φράγμα Αποσελέμη - Νερό από τον πυθμένα!

Τον κώδωνα του κινδύνου για την ποιότητα και επάρκεια του νερού στην ανατολική Κρήτη κρούει ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Θοδωρής Νίνος, με φόντο τη συνεχιζόμενη ανομβρία και τα τεχνικά προβλήματα στο φράγμα Αποσελέμη και τη μονάδα επεξεργασίας.



Η Κρήτη διανύει ήδη τον τρίτο συνεχόμενο χρόνο ανομβρίας, με τα φαινόμενα ξηρασίας να είναι έντονα ορατά σε όλο το νησί και ιδιαίτερα στο φράγμα Αποσελέμη. Το φράγμα έχει επιβαρυνθεί σημαντικά, ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες με τη νέα βλάβη που παρουσιάστηκε, καθώς για να διατηρηθεί η ποσότητα του νερού δεν πραγματοποιήθηκαν εκκενώσεις τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να έχει συσσωρευτεί μεγάλη ποσότητα λάσπης στον πυθμένα, που επιβαρύνει σημαντικά την ποιότητα του νερού.



