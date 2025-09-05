Breaking news icon BREAKING
NEWS

Φωτιά τώρα στο Παρθένι Αρκαδίας - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Ελλάδα Φράγμα Ηράκλειο Λειψυδρία στην Ελλάδα Local News

Ηράκλειο: Ποιος ευθύνεται και το Ηράκλειο δεν έχει νερό από τον Αποσελέμη για 4η μέρα;

Η βλάβη ξεκίνησε ως ένα μικρό πρόβλημα σε μια δεξαμενή.

Caption
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η εικόνα με την υδροφόρα στο πιο κεντρικό σημείο του Ηρακλείου, τα Λιοντάρια, μέρα μεσημέρι, να τροφοδοτεί με νερό επιχειρήσεις της πόλης, δεν είναι πια ασυνήθιστη!

Σ’ αυτό το πολύ δύσκολο υδροδοτικά καλοκαίρι, δυστυχώς είναι συνηθισμένη εικόνα ειδικά μέρες σαν κι αυτές που διανύουμε, με το Φράγμα Αποσελέμη για μια ακόμη μέρα να είναι εκτός λειτουργίας και τις περιοχές του κέντρου αλλά και της Ανάληψης, της Κηπούπολης, των Πατελών, του Άη Γιάννη, των Καμινίων και των Δειλινών να έχουν πει το νερό… νεράκι!

Διαβάστε για το σοβαρότατο πρόβλημα υδροδότησης στο Ηράκλειο

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Φράγμα Ηράκλειο Λειψυδρία στην Ελλάδα Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader