Ηράκλειο: Ποιος ευθύνεται και το Ηράκλειο δεν έχει νερό από τον Αποσελέμη για 4η μέρα;

Η εικόνα με την υδροφόρα στο πιο κεντρικό σημείο του Ηρακλείου, τα Λιοντάρια, μέρα μεσημέρι, να τροφοδοτεί με νερό επιχειρήσεις της πόλης, δεν είναι πια ασυνήθιστη!

Σ’ αυτό το πολύ δύσκολο υδροδοτικά καλοκαίρι, δυστυχώς είναι συνηθισμένη εικόνα ειδικά μέρες σαν κι αυτές που διανύουμε, με το Φράγμα Αποσελέμη για μια ακόμη μέρα να είναι εκτός λειτουργίας και τις περιοχές του κέντρου αλλά και της Ανάληψης, της Κηπούπολης, των Πατελών, του Άη Γιάννη, των Καμινίων και των Δειλινών να έχουν πει το νερό… νεράκι!

Διαβάστε για το σοβαρότατο πρόβλημα υδροδότησης στο Ηράκλειο