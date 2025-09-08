Ηράκλειο: Άρχισε η ροή από τον Αποσελέμη - Αποκαθίσταται σταδιακά η παροχή νερού

Φαίνεται πως άφησε πίσω του το Ηράκλειο τα πολύ δύσκολα σε ό,τι αφορά την παροχή νερού αν και με τα αιφνιδιαστικά προβλήματα που συμβαίνουν στο διυλιστήριο του φράγματος του Αποσελέμη ποτέ δεν είσαι σίγουρος!

Ωστόσο μετά από μια πολύ δύσκολη εβδομάδα που προέκυψε με τη διακοπή της παροχής από το φράγμα, το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, από χθες το μεσημέρι με 270 κυβικά νερό την ώρα, άνοιξαν οι στρόφιγγες παροχής.

