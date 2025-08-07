«Μπαίνεις καθαρός ή δεν μπαίνεις καθόλου»: Ο Κρητικός οδηγός που πλένει με λάστιχο τους τουρίστες

Ένας οδηγός λεωφορείου στην Κρήτη κατάφερε να κλέψει την παράσταση -εν αγνοία του- με μια πρωτοβουλία που όμοιά της δεν έχουμε ξαναδεί. Και τι έκανε; Ό,τι θα έκανε ένας «ψυχαναγκαστικός» με την καθαριότητα, το έριξε στο πλύσιμο. Μόνο που αντί να πλύνει το λεωφορείο του, αποφάσισε να πλύνει… τους τουρίστες -επιβάτες του.

Στο βίντεο που μετρά χιλιάδες προβολές στο Instagram, απεικονίζεται ο οδηγός εξοπλισμένος με μια μικρή σκούπα και ένα λάστιχο. Χρησιμοποιεί τη σκούπα πρώτα για να βγάλει την πολλή άμμο και στη συνέχεια το λάστιχο για να πλύνει καλά τα αμμώδη πόδια των τουριστών.

Ένας-ένας, με έκφραση αμηχανίας και πετσέτα στον ώμο, περνούν από τον άτυπο «έλεγχο καθαριότητας» και δέχονται μια καλοκαιρινή δροσερή δόση νερού, λίγο πριν πατήσουν το πρώτο σκαλοπάτι του λεωφορείου. Το «ντουζάκι» είναι σύντομο αλλά αποτελεσματικό: φεύγει η άμμος, δροσίζονται οι επιβάτες, και το λεωφορείο μένει καθαρό.

Viral εν αγνοία του

Η εικόνα είναι τόσο αλλόκοτη και ταυτόχρονα τόσο ελληνική, που μέσα σε λίγες ώρες έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Μάλιστα στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι χρήστες του διαδικτύου αντιμετώπισαν αυτή την -ανατρεπτική- αλλά ταυτόχρονα έξυπνη υπηρεσία θετικά. «Το πιο ελληνικό πράγμα που έχω δει», «Καλά κάνει ο άνθρωπος. Η καθαριότητα σε ένα τουριστικό λεωφορείο δεν είναι κακό πράγμα το αντίθετο. Κόσμο μεταφέρει», «Θεός», «Τον αγαπώ», «σπέσιαλ σέρβις» είναι μόνο μερικά από τα αποθεωτικά σχόλια.

Υπήρξαν όμως και εκείνοι που υποστήριξαν πως δεν έπρεπε να χρειάζεται λάστιχο… αλλά στοιχειώδη ευγένεια. Σύμφωνα με αυτούς, οι τουρίστες θα έπρεπε μόνοι τους να πλένουν τα πόδια τους πριν επιβιβαστούν στο λεωφορείο, από σεβασμό προς τους υπόλοιπους επιβάτες και τον οδηγό.

Ανεξαρτήτως απόψεων, ένα είναι σίγουρο: ο συγκεκριμένος οδηγός κατάφερε με ένα λάστιχο και μια ιδέα απλή αλλά λειτουργική, να γίνει ένα απρόσμενο σύμβολο του ελληνικού καλοκαιριού — αυθεντικός, πρακτικός και… ξεκάθαρος. Στο λεωφορείο του δεν μπαίνεις με άμμο. Τελεία και παύλα!

Δείτε το βίντεο: