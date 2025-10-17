«Δεν δουλεύετε Δευτέρα;»: Η απορία τουρίστριας και οι επικές ελληνικές απαντήσεις

Στην Ελλάδα, η διασκέδαση και η έννοια του «έξω» είναι σχεδόν βιολογική. Δεν είναι απλώς μια δραστηριότητα, είναι τρόπος ζωής. Και αν δεν ζεις εδώ, μπορεί να σου φανεί λίγο… περίεργο. Αυτό ακριβώς ανακάλυψε μια νεαρή Λιθουανή τουρίστρια όταν αποφάσισε να κάνει μια βόλτα στο Μοναστηράκι την Κυριακή το βράδυ.

Με το κινητό της στο χέρι και βλέμμα γεμάτο έκπληξη, κατέγραψε δρόμους και πλατείες γεμάτες από κόσμο κόσμο και… αυτή την μοναδική ελληνική ατμόσφαιρα που σε κάνει να λες «μα καλά, είναι Κυριακή βράδυ; Δεν δουλεύουν αύριο;».

Στο βίντεο που ανέβασε στο TikTok, η νεαρή δεν μπορούσε να κρύψει την απορία της: «Γιατί οι Έλληνες βγαίνετε την Κυριακή το βράδυ; Η Κυριακή είναι μια πολύ περίεργη μέρα για να βγεις. Γίνονται πολύ καλά πάρτι, αλλά εμείς δεν μπορούμε να πάμε. Εσείς δεν δουλεύετε τις Δευτέρες;» ρώτησε το ελληνικό κοινό του Tik Tok.

Το σχόλιό της ήταν αρκετό για να γίνει το βίντεο viral μέσα σε λίγα λεπτά, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια. Και, όπως ήταν αναμενόμενο, οι Έλληνες δεν έχασαν την ευκαιρία να απαντήσουν με χιούμορ και αυτοσαρκασμό:

«Στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο τελειώνει μόνο τα ξημερώματα της Δευτέρας», «Πάμε απευθείας στη δουλειά και κοιμόμαστε εκεί», «Κοίτα να δεις που θα μας κόψουν και τα χόμπι οι τουρίστες», «βγαίνουμε κάθε μέρα, τι εννοείς;» είναι μόνο μερικά. Κάποιοι θυμήθηκαν και τα παλιά, όταν τα μπουζούκια ήταν ανοιχτά και τις καθημερινές, επιβεβαιώνοντας ότι στην Ελλάδα το «έξω» δεν έχει ώρα.

Το viral βίντεο έγινε έτσι μια μικρή υπενθύμιση για όλους μας: Ακόμα κι αν η Δευτέρα έρχεται με δουλειά και ξυπνητήρι, η Κυριακή είναι για να βγεις να περάσεις όμορφα και να «γεμίσεις μπαταρίες» πριν ξεκινήσει μια νέα εβδομάδα.

Δείτε το βίντεο: