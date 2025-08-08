Breaking news icon BREAKING
Τραγωδία στις Δαφνές: Διερευνώνται οι συνθήκες θανάτου του άτυχου 57χρονου

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό με τον θάνατο του 57χρονου αλλοδαπού εργαζόμενου στη δεξαμενή λυμάτων στις Δαφνές εξακολουθούν να διερευνούν οι αρχές. 'Οπως έχει ήδη γράψει το Cretalive, το έργο καθαρισμού του Βιολογικού στην περιοχή είχε ανατεθεί σε ιδιώτη εργολάβο και σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε τηλεειδοποίηση ότι η δεξαμενή είχε γεμίσει λύματα.

Διαβάστε για τις συνθήκες του τραγικού θανάτου του άτυχου 57χρονου.

