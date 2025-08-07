Κάρπαθος: Νεκρή ανασύρθηκε από τη θάλασσα 74χρονη
Άγνωστοι παραμένουν οι αιτίες για τον θάνατο της ηλικιωμένης γυναίκας. Ο ιατροδικαστής ζήτησε να διεξαχθεί νεκροψία – νεκροτομή στη σορό.
Νέα τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 07/08 αυτή τη φορά στην Κάρπαθο όταν μια 74χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα.
Στο σημείο του συμβάντος βρισκόταν γιατρός ο οποίος προσπάθησε να την επαναφέρει με ΚΑΡΠΑ και απινιδωτή, ωστόσο ήταν ήδη αργά.
Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο παρέλαβε την άτυχη γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Καρπάθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Η σορός της θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ρόδου για νεκροψία – νεκροτομή, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει ο Λιμενικός Σταθμός Διαφανίου.