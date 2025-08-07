Κάρπαθος: Νεκρή ανασύρθηκε από τη θάλασσα 74χρονη

Νέα τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 07/08 αυτή τη φορά στην Κάρπαθο όταν μια 74χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα.

Στο σημείο του συμβάντος βρισκόταν γιατρός ο οποίος προσπάθησε να την επαναφέρει με ΚΑΡΠΑ και απινιδωτή, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο παρέλαβε την άτυχη γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Καρπάθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η σορός της θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ρόδου για νεκροψία – νεκροτομή, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει ο Λιμενικός Σταθμός Διαφανίου.