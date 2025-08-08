Tραγωδία στη Μήλο: Πνίγηκε ζευγάρι – Ο αέρας παρέσυρε τη γυναίκα, βούτηξε ο σύζυγος να τη σώσει

Ένα τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής 8 Αυγούστου στο Σαρακήνικο της Μήλου, όταν δύο τουρίστες βρέθηκαν νεκροί στη θάλασσα της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας Miloslife.gr οι άτυχοι τουρίστες ήταν ζευγάρι από το Βιετνάμ ηλικίας περίπου 50 ετών και βρίσκονταν στη Μήλο με γκρουπ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι άτυχο ζευγάρι, είχε βγει από κρουαζιερόπλοιο στον Αδάμαντα, πήγαν στο Σαρακήνικο και μάλλον η γυναίκα ενώ έβγαζε selfie φωτογραφία, παρασύρθηκε από τις δυνατές ριπές του αέρα. Τότε ο σύντροφός της έπεσε στη θάλασσα να τη σώσει με αποτέλεσμα και οι δύο να χάσουν τη ζωή τους.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ενώ συνδράμουν και ιδιωτικά σκάφη. Το Λιμεναρχείο Μήλου, αν και δεν ήταν δυνατό να αποστείλει το δικό του πλωτό μέσο προς την πλευρά του Σαρακήνικου λόγω καιρού, βρίσκεται στο σημείο και έχει αναλάβει τον συντονισμό της επιχείρησης για την ανάσυρση των σορών το ταχύτερο δυνατόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πρώτη σορός έχει ήδη ανασυρθεί από το σημείο, ενώ αυτή τη στιγμή γίνονται προσπάθειες περισυλλογής και της δεύτερης σωρού, αλλά οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, ενώ αναμένονται ανακοινώσεις σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

miloslife.gr