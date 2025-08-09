Σαρακήνικο: Πήγε να σώσει τη σύντροφό του και πνίγηκαν και οι δυο – Πώς συνέβη η τραγωδία στη Μήλο

Μία ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Αυγούστου στη Μήλο. Δυο τουρίστες έχασαν τη ζωή τους στο Σαρακήνικο από πνιγμό. Οι άτυχοι τουρίστες ήταν ζευγάρι από το Βιετνάμ ηλικίας περίπου 50 ετών και βρίσκονταν στη Μήλο με γκρουπ.

Όπως έγινε γνωστό το ζευγάρι είχε πάει να βγάλει φωτογραφίες στο ειδυλλιακό Σαρακήνικο, ωστόσο στο σημείο έπνεαν θυελλώδεις άνεμοι, με αποτέλεσμα η γυναίκα να παρασυρθεί από το κύματα. Τότε, ο σύζυγος φέρεται πως βούτηξε στο νερό για να σώσει την αγαπημένη του, με αποτέλεσμα και οι 2 να χάσουν τη ζωή τους.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ενώ συνέδραμαν και ιδιωτικά σκάφη. Το Λιμεναρχείο Μήλου, αν και δεν ήταν δυνατό να αποστείλει το δικό του πλωτό μέσο προς την πλευρά του Σαρακήνικου λόγω καιρού, βρισκόταν στο σημείο και είχε αναλάβει τον συντονισμό της επιχείρησης για την ανάσυρση των σορών.

Η ειδυλλιακή εικόνα του Σαρακήνικου, με τους λευκούς βράχους και τα γαλαζοπράσινα νερά, σκιάστηκε από την τραγωδία, υπενθυμίζοντας ότι η θάλασσα, όσο όμορφη κι αν είναι, κρύβει πάντα κινδύνους.

Αναγκαία η επιβολή μέτρων και σήμανσης

Με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης, τόνισε την ανάγκη επιβολής μέτρων και της σήμανσης σε παραλίες προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Ο ίδιος ανέφερε συγκεκριμένα πως όταν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, να υπάρχει πρωτοβουλία από τις λιμενικές αρχές να κλείνει το σημείο, να μην μπορεί ούτε φωτογραφία να πάει κάποιος να βγάλει, ούτε να πηδάει από τα βράχια μέσα στη θάλασσα. Και όταν τελειώνουν τα καιρικά φαινόμενα να μπορεί ο κόσμος να το επισκεφτεί, να το φωτογραφήσει. Για μπάνιο δεν υπάρχουν σκάλες, δεν υπάρχουν σημαδούρες και δεν είναι οργανωμένα. Δεν υπάρχει τίποτα από υποδομή.

«Αφού λοιπόν είναι ένα πολυσύχναστο μέρος να πάρουν κάποιες πρωτοβουλίες με κάποιες ειδικές σκάλες, κάποια μέτρα ασφαλείας, να μπορεί ο κόσμος με ασφάλεια και να βουτήξει και να πηγαίνει όταν έχει καλό καιρό για φωτογραφία» συμπλήρωσε.

Και κατέληξε: «Αλλιώς να υπάρχει πρόβλεψη, να υπάρχει άνθρωπος εκεί να το κλείνει και φυλάσσει το μέρος και να βγει μια απαγόρευση για τις μέρες που έχει ισχυρούς ανέμους λόγω των καταστάσεων και λόγω της ιδιομορφίας του νησιού».