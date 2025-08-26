Ελλάδα Καισαριανή Αστυνομία οπλοστάσιο

Συναγερμός στην Καισαριανή: Μέσα σε κάδο απορριμμάτων εντοπίστηκε ολόκληρο... οπλοστάσιο

Περαστικός έκανε την απρόσμενη αυτή ανακάλυψη τα ξημερώματα της Τρίτης και έσπευσε να ειδοποιήσει τις Αρχές. Δείτε φωτογραφίες από τα ευρήματα.

Φωτ.: ΕΛΑΣ
Φωτ.: ΕΛΑΣ
Κώστας Παπαδόπουλος
Κώστας Παπαδόπουλος
Update: 11:29

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης (26/8) στις αστυνομικές αρχές καθώς εντοπίστηκαν όπλα και πυρομαχικά μέσα σε κάδο απορριμμάτων στην Καισαριανή.

Ειδικότερα, την απρόσμενη αυτή ανακάλυψη έκανε περαστικός στην οδό Ρήγα Φεραίου λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, ο οποίος και έσπευσε να ειδοποιήσει την ΕΛΑΣ.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της ΥΕΕΜ όπου μετά από έρευνα μέσα στον κάδο βρέθηκαν:

  • 2 μοχλοί απελευθέρωσης χειροβομβίδας arges οξειδωμένοι,
  • 1 αμυντική χειροβομβίδα με πυροδοτικό,
  • 10 κεφαλές οξειδωμένες από βλήματα όλμου,
  • διάφορα οξειδωμένα ουρία από βλήματα όλμου,
  • φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
  • ένα αποσυναρμολογημένο όπλο χειρός 22mm,
  • διάφορα οξειδωμένα εξαρτήματα όπλων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
  • 3 κορμοί από οξειδωμένο περίστροφο,
  • ένα σιδερένιο κορμό από υποπολυβόλο Thomson Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
  • διάφορες φυσιγγιοθήκες,
  • κλείστρα από διάφορα όπλα Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
  • κορμός από οξειδωμένο πολυβόλο αγνώστου τύπου,
  • 2 σιδερογροθιές,
  • 1 ζευγάρι χειροπέδες,
  • δύο πτυσσόμενα γκλομπ,
  • διάφορα εξαρτήματα όπλων και
  • 14 θρησκευτικές εικόνες.
Φωτ.: ΕΛΑΣ
Φωτ.: ΕΛΑΣ

Για τα ευρήματα ενημερώθηκε και ο Στρατός, με κλιμάκιο του ΤΕΝΞ να μεταβαίνει επί τόπου για να παραλάβει κυρίως τα εκρηκτικά. Την προανάκριση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.

Ερωτήματα, πάντως, προκαλούνται για το πώς βρέθηκε αυτό το μίνι οπλοστάσιο στον συγκεκριμένο κάδο απορριμμάτων.

Φωτ.: ΕΛΑΣ
Φωτ.: ΕΛΑΣ
Φωτ.: ΕΛΑΣ
Φωτ.: ΕΛΑΣ
Φωτ.: ΕΛΑΣ
Φωτ.: ΕΛΑΣ

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Καισαριανή Αστυνομία οπλοστάσιο

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader