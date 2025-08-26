Συναγερμός στην Καισαριανή: Μέσα σε κάδο απορριμμάτων εντοπίστηκε ολόκληρο... οπλοστάσιο

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης (26/8) στις αστυνομικές αρχές καθώς εντοπίστηκαν όπλα και πυρομαχικά μέσα σε κάδο απορριμμάτων στην Καισαριανή.

Ειδικότερα, την απρόσμενη αυτή ανακάλυψη έκανε περαστικός στην οδό Ρήγα Φεραίου λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, ο οποίος και έσπευσε να ειδοποιήσει την ΕΛΑΣ.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της ΥΕΕΜ όπου μετά από έρευνα μέσα στον κάδο βρέθηκαν:

2 μοχλοί απελευθέρωσης χειροβομβίδας arges οξειδωμένοι,

1 αμυντική χειροβομβίδα με πυροδοτικό,

10 κεφαλές οξειδωμένες από βλήματα όλμου,

διάφορα οξειδωμένα ουρία από βλήματα όλμου,

φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

ένα αποσυναρμολογημένο όπλο χειρός 22mm,

διάφορα οξειδωμένα εξαρτήματα όπλων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,

3 κορμοί από οξειδωμένο περίστροφο,

ένα σιδερένιο κορμό από υποπολυβόλο Thomson Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,

διάφορες φυσιγγιοθήκες,

κλείστρα από διάφορα όπλα Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,

κορμός από οξειδωμένο πολυβόλο αγνώστου τύπου,

2 σιδερογροθιές,

1 ζευγάρι χειροπέδες,

δύο πτυσσόμενα γκλομπ,

διάφορα εξαρτήματα όπλων και

14 θρησκευτικές εικόνες.

Φωτ.: ΕΛΑΣ

Για τα ευρήματα ενημερώθηκε και ο Στρατός, με κλιμάκιο του ΤΕΝΞ να μεταβαίνει επί τόπου για να παραλάβει κυρίως τα εκρηκτικά. Την προανάκριση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.

Ερωτήματα, πάντως, προκαλούνται για το πώς βρέθηκε αυτό το μίνι οπλοστάσιο στον συγκεκριμένο κάδο απορριμμάτων.

Φωτ.: ΕΛΑΣ

Φωτ.: ΕΛΑΣ