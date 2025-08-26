Συναγερμός στην Καισαριανή: Μέσα σε κάδο απορριμμάτων εντοπίστηκε ολόκληρο... οπλοστάσιο
Περαστικός έκανε την απρόσμενη αυτή ανακάλυψη τα ξημερώματα της Τρίτης και έσπευσε να ειδοποιήσει τις Αρχές. Δείτε φωτογραφίες από τα ευρήματα.
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης (26/8) στις αστυνομικές αρχές καθώς εντοπίστηκαν όπλα και πυρομαχικά μέσα σε κάδο απορριμμάτων στην Καισαριανή.
Ειδικότερα, την απρόσμενη αυτή ανακάλυψη έκανε περαστικός στην οδό Ρήγα Φεραίου λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, ο οποίος και έσπευσε να ειδοποιήσει την ΕΛΑΣ.
Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της ΥΕΕΜ όπου μετά από έρευνα μέσα στον κάδο βρέθηκαν:
- 2 μοχλοί απελευθέρωσης χειροβομβίδας arges οξειδωμένοι,
- 1 αμυντική χειροβομβίδα με πυροδοτικό,
- 10 κεφαλές οξειδωμένες από βλήματα όλμου,
- διάφορα οξειδωμένα ουρία από βλήματα όλμου,
- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
- ένα αποσυναρμολογημένο όπλο χειρός 22mm,
- διάφορα οξειδωμένα εξαρτήματα όπλων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
- 3 κορμοί από οξειδωμένο περίστροφο,
- ένα σιδερένιο κορμό από υποπολυβόλο Thomson Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
- διάφορες φυσιγγιοθήκες,
- κλείστρα από διάφορα όπλα Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
- κορμός από οξειδωμένο πολυβόλο αγνώστου τύπου,
- 2 σιδερογροθιές,
- 1 ζευγάρι χειροπέδες,
- δύο πτυσσόμενα γκλομπ,
- διάφορα εξαρτήματα όπλων και
- 14 θρησκευτικές εικόνες.
Για τα ευρήματα ενημερώθηκε και ο Στρατός, με κλιμάκιο του ΤΕΝΞ να μεταβαίνει επί τόπου για να παραλάβει κυρίως τα εκρηκτικά. Την προανάκριση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.
Ερωτήματα, πάντως, προκαλούνται για το πώς βρέθηκε αυτό το μίνι οπλοστάσιο στον συγκεκριμένο κάδο απορριμμάτων.