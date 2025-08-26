Απίστευτο περιστατικό στον Άλιμο: Μαθητές βρήκαν όπλο στο προαύλιο δημοτικού σχολείου
Η υπόθεση ερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για ένα πιστόλι Glock ρέπλικα.
Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (25/8) στον Άλιμο, όταν τρεις 16χρονοι βρήκαν ένα πιστόλι στο προαύλιο του 4ου δημοτικού σχολείου.
Οι μαθητές είχαν δώσει ραντεβού για να παίξουν, όμως ο πρώτος που έφτασε αντίκρισε το όπλο δίπλα στην είσοδο. Χωρίς δεύτερη σκέψη κάλεσε την Άμεση Δράση και μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και περιπολικό.
Επειδή βρέθηκε σε εμφανές σημείο, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι κάποιος το πέταξε για να το «ξεφορτωθεί», πιθανόν φοβούμενος έλεγχο, καθώς σε κοντινή περιοχή η ΔΙΑΣ στήνει συχνά μπλόκα.
Πρόκειται για τύπο όπλου που χρησιμοποιείται συχνά σε ληστείες. Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, ο οποίος ανέφερε στο Notia.gr ότι χθες ήταν η πρώτη ημέρα, μετά τις διακοπές, που άνοιξαν ξανά τα προαύλια των σχολείων για τα παιδιά. Ο φύλακας είχε ανοίξει την κεντρική είσοδο στις 17:30, χωρίς να αντιληφθεί το όπλο, το οποίο έχει ήδη σταλεί για έλεγχο στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.