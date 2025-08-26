Απίστευτο περιστατικό στον Άλιμο: Μαθητές βρήκαν όπλο στο προαύλιο δημοτικού σχολείου

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (25/8) στον Άλιμο, όταν τρεις 16χρονοι βρήκαν ένα πιστόλι στο προαύλιο του 4ου δημοτικού σχολείου.

Οι μαθητές είχαν δώσει ραντεβού για να παίξουν, όμως ο πρώτος που έφτασε αντίκρισε το όπλο δίπλα στην είσοδο. Χωρίς δεύτερη σκέψη κάλεσε την Άμεση Δράση και μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και περιπολικό.

Η υπόθεση ερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για ένα πιστόλι Glock ρέπλικα.

πηγή: Notia

Επειδή βρέθηκε σε εμφανές σημείο, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι κάποιος το πέταξε για να το «ξεφορτωθεί», πιθανόν φοβούμενος έλεγχο, καθώς σε κοντινή περιοχή η ΔΙΑΣ στήνει συχνά μπλόκα.

Πρόκειται για τύπο όπλου που χρησιμοποιείται συχνά σε ληστείες. Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, ο οποίος ανέφερε στο Notia.gr ότι χθες ήταν η πρώτη ημέρα, μετά τις διακοπές, που άνοιξαν ξανά τα προαύλια των σχολείων για τα παιδιά. Ο φύλακας είχε ανοίξει την κεντρική είσοδο στις 17:30, χωρίς να αντιληφθεί το όπλο, το οποίο έχει ήδη σταλεί για έλεγχο στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.