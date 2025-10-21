Ελευσίνα: 17χρονος απείλησε με πιστόλι μαθητή σε σχολείο - Από σιδερογροθιές μέχρι καραμπίνες στο σπίτι του

Ολόκληρο οπλοστάσιο εντοπίστηκε στο σπίτι 17χρονου μετά έρευνα της Αστυνομίας. Είχε προηγηθεί επεισόδιο στο προαύλιο σχολείου στην Ελευσίνα όπου ο 17χρονος είχε απειλήσει με πιστόλι έναν συμμαθητή του.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 17χρονος, σε συνεργασία με άλλους τέσσερις νεαρούς, προσέγγισαν έναν μαθητή σε προαύλιο σχολικού συγκροτήματος στην Ελευσίνα. Εκεί, τον εξύβρισαν και, στη συνέχεια, ο 17χρονος απείλησε τον μαθητή, επιδεικνύοντας ένα πιστόλι που είχε κρυμμένο κάτω από το μπουφάν του.



Αμέσως μετά την καταγγελία του περιστατικού, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας άρχισαν τις έρευνες και ταυτοποίησαν τον 17χρονο. Στη συνέχεια, πραγματοποίησαν επιχείρηση στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

5 καραμπίνες χωρίς την απαιτούμενη άδεια κατοχής,

αεροβόλο πιστόλι,

σιδερογροθιά,

στιλέτο,

σουγιάς,

μαχαίρια,

85 κυνηγητικά φυσίγγια,

κροτίδα

πλήθος μεταλλικών σφαιριδίων.



Εκτός από τον 17χρονο συνελήφθησαν και άλλα δύο άτομα 45 και 53 ετών κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για παράβαση του νόμων περί όπλων και περί φωτοβολίδων, απειλή, εξύβριση καθώς και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Οι 3 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.