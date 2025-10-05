Λαμπάδιασαν τέσσερα αυτοκίνητα στον Άλιμο - Στο πόδι η γειτονιά από τις δυνατές εκρήξεις

Στις φλόγες τυλίχτηκαν το πρωί της Κυριακής τέσσερα αυτοκίνητα, στον Άλιμο. Η φωτιά ξεκίνησε από ένα ΙΧ που βρισκόταν εν κινήσει, στην οδό Κορυτσάς, λίγα μέτρα πριν βγει στη Λεωφόρο Ελευθερίας και γρήγορα επεκτάθηκε και στα άλλα τρία που ήταν παρκαρισμένα.

INTIME

INTIME

Οι απανωτές εκρήξεις που ακούγονταν σήκωσαν στο πόδι ολόκληρη τη γειτονιά.

«Ακούσαμε δυνατές εκρήξεις και βγαίνοντας στο μπαλκόνι είδαμε τα αυτοκίνητα να καίγονται. Οι φλόγες και ο καπνός είχαν καλύψει τα πάντα…» σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής.

INTIME

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ απέκλεισαν την κυκλοφορία ενώ 9 πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο με τρία οχήματα, έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, πριν επεκταθεί και σε άλλα αυτοκίνητα. Ο οδηγός του ΙΧ από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά εξαφανίστηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές το αυτοκίνητο ήταν κλεμμένο.