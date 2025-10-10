Breaking news icon BREAKING
Αναστάτωση στη Συγγρού: Φωτιά σε υπόγεια διάβαση - Οι πρώτες πληροφορίες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε σε σημείο με μαζεμένα σκουπίδια.

Γιώργος Κονταρίνης/Eurokinissi
Γιώργος Γεωργακόπουλος avatar
Γιώργος Γεωργακόπουλος

Συναγερμός ήχησε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Παρασκευής (10/10), όταν ξέσπασε φωτιά σε υπόγεια διάβαση της λεωφόρου Συγγρού

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του flash.gr, η πυρκαγιά ξέσπασε σε σημείο με μαζεμένα σκουπίδια ενώ η έγκυρη κινητοποίηση της υπηρεσίας την έθεσε γρήγορα υπό έλεγχο. 

Στο σημείο βρέθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα που επιχείρησαν γρήγορα για την κατάσβεση της φωτιάς ενώ δεν υπάρχουν αναφορές αν βρισκόταν άτομο στην διάβαση τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά.

