Βόλος: Φορτιστής κινητού βραχυκύκλωσε και προκάλεσε φωτιά σε σπίτι – Πάνω από 500 ευρώ οι ζημιές

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (13/10) σε σπίτι στην οδό Ζωοδόχου Πηγής, στη Νέα Δημητριάδα στον Βόλο, μετά από βραχυκύκλωμα φορτιστή κινητού τηλεφώνου.



Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το taxydromos.gr, η πυρκαγιά έκαιγε αρχικά μία ντουλάπα, ενώ επεκτάθηκε σε ψυγείο, σε εξωτερική μονάδα κλιματιστικού και σε προσωπικά αντικείμενα του ιδιοκτήτη, που προσπαθούσε να σώσει ό,τι μπορούσε.



Η Πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο για να σβήσει τη φωτιά. Επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με δύο πυροσβεστικά οχήματα και ένα βοηθητικό, οι οποίοι προχώρησαν σε πλήρη κατάσβεση χωρίς να επεκταθεί η φωτιά στο εσωτερικό της οικίας είτε σε διπλανά σπίτια.



Όπως διαπιστώθηκε αιτία της πυρκαγιάς ήταν ένα βραχυκύκλωμα σε φορτιστή κινητού τηλεφώνου, ενώ προκάλεσε ζημιές αξίας 500 ευρώ.

Η προανάκριση από το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής σχετικά με τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται.