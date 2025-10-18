Νέα Σμύρνη: Λαμπάδιασε διαμέρισμα – Η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Ιωνίας, στη Νέα Σμύρνη.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα του σπιτιού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Στο σημείο στη Νέα Σμύρνη έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της στα υπόλοιπα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.