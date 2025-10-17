Φωτιά σε βιομηχανική μονάδα στην Κέρκυρα - Ήχησε το 112 «κλείστε πόρτες και παράθυρα»

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής (17/10) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε βιομηχανική μονάδα στην Αλεπού Κέρκυρας. Μάλιστα εστάλη και προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής για τα μέτρα που πρέπει να λάβουν.

Όπως αναφέρει το kerkyrasimera, η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε βιομηχανική εγκατάσταση κατεψυγμένων προϊόντων προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα στους ψυκτικούς θαλάμους, προκαλώντας τεράστιες ζημιές.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή εγκλωβισμένοι άνθρωποι, ωστόσο η επιχείρηση έχει υποστεί ολική καταστροφή. Λόγω των πυκνών μαύρων καπνών που έχουν καλύψει τον ουρανό, η ατμόσφαιρα στην περιοχή Αλεπού στην Κέρκυρα είναι αποπνικτική.

Για τον λόγο αυτό ήχησε νωρίτερα το 112 με το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας προς τους κατοίκους, να αναφέρει ότι πρέπει να μείνουν εντός εσωτερικών χώρων με κλειστές πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής προκειμένουν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Συγκεκριμένα 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχεται και από υδροφόρους ΟΤΑ.

