Τραγωδία στη Λάρισα: 46χρονος υλοτόμος καταπλακώθηκε από μεγάλο κλαδί δέντρου και σκοτώθηκε

Τραγωδία σημειώθηκε σε χωριό της Λάρισας τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, καθώς ένας 46χρονος υλοτόμος έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από ένα μεγάλο κλαδί δέντρου.

Ειδικότερα, ο 46χρονος υλοτόμος με καταγωγή από την Αλβανία έχασε την ζωή του χθες Δευτέρα 25/8, στις 12 περίπου το μεσημέρι, στο δάσος του Πολυδενδρίου, όταν τον καταπλάκωσε κλαδί δέντρου την στιγμή που μαζί με συναδέλφους του βρισκόταν σε διαδικασία κοπής του.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο choraagia.gr, ο άτυχος εργάτης, ο οποίος δούλευε σε συνεργείο κοπής ξυλείας ιδιωτικής επιχείρησης με έδρα την Σωτηρίτσα Αγιάς, υπέκυψε στα τραύματά του παρά την μεγάλη προσπάθεια των γιατρών στο αγροτικό ιατρείο της Σωτηρίτσας όπου αρχικά μεταφέρθηκε, αλλά και μέσα στο ασθενοφόρο κατά την διακομιδή του σε νοσοκομείο της Λάρισας.

Ανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς.