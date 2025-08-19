Εργατικό δυστύχημα στην Αμφιλοχία - Καταπλακώθηκε από οδοστρωτήρα 40χρονος

Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία έπεσε στην Αλευράδα της Αμφιλοχίας, το βράδυ, της Δευτέρας (18/8), στο έργο της αντλησιοταμίευσης, όταν ένας χειριστής μηχανήματος έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει δημοσίευμα του τοπικού μέσου e-maistros.gr, ο άτυχος χειριστής κάτοικος περιοχής του Αγρινίου περίπου 40 ετών, εκτελούσε καθήκοντα στη δεύτερη βάρδια, χειριζόμενος οδοστρωτήρα κοντά στο υπό κατασκευή φράγμα. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το βαρύ μηχάνημα ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε, εγκλωβίζοντάς τον.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας με ειδικό εξοπλισμό για τον απεγκλωβισμό.

Το εργατικό δυστύχημα έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία αλλά και μεταξύ των συναδέλφων του, που μιλούν για έναν έμπειρο και εργατικό άνθρωπο. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται, ενώ δεν αποκλείεται να διαταχθεί περαιτέρω έρευνα για τα μέτρα ασφαλείας στο εργοτάξιο.