Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Χειριστής κλαρκ βρέθηκε νεκρός στην Αταλάντη

Ένας 53χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε εργοστάσιο στην Αταλάντη, με την Επιθεώρηση Εργασίας και την Αστυνομία να πραγματοποιούν έρευνες προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες θανάτου.

Ο 53χρονος εργαζόταν ως χειριστής κλαρκ τα τελευταία τρία χρόνια στο συγκεκριμένο εργοστάσιο. Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, ξεκίνησε από το πρωί να μεταφέρει δεξαμενές με το κλαρκ, ωστόσο κάποια στιγμή οι συνάδελφοί του διαπίστωσαν ότι έλειπε και ξεκίνησαν να τον αναζητούν για ώρες. Τελικά, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε στον χώρο του εργοστασίου, χτυπημένος κι ενώ το κλαρκ βρισκόταν κοντά του. Οι συνάδελφοι του προσπάθησαν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, κανείς δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό, ενώ στο σημείο που εργαζόταν δεν υπήρχε τουλάχιστον τη μοιραία στιγμή, κάποιος άλλος συνάδελφός του.

Εν αναμονή της νεκροψίας-νεκροτομής

«Από την πρώτη στιγμή εκτός από την Επιθεώρηση Εργασίας κινητοποιήσαμε την Γενική Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας της ΓΣΕΕ ώστε να εξεταστούν όλα τα στοιχεία και να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη στο συνάδελφό μας», δήλωσε στο LamiaReport η Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου ΠΕ Φθιώτιδας Σοφία Ανεστοπούλου, ενώ άπαντες βρίσκονται εν αναμονή του πορίσματος από τη νεκροψία - νεκροτομή που θα γίνει, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 53χρονος ήταν ένας έμπειρος χειριστής μηχανημάτων με τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία στο ίδιο εργοστάσιο και στην ίδια δουλειά.



Στο σημείο εκτός από το ΣΕΠΕ βρέθηκαν και αστυνομικοί του ΑΤ Λοκρών που ανέλαβαν την προανάκριση για το συμβάν, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.

«Αδιανόητο να μετράμε 120 νεκρούς»

Το Εργατικό Κέντρο ΠΕ Φθιώτιδας εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατο του 53χρονου, κάνοντας λόγο για βαρύ φόρο αίματος που πληρώνει η εργατική τάξη.



«Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας εκφράζει την θλίψη του για τον χαμό ενός ακόμη συναδέλφου στον εργασιακό χώρο βιομηχανικής μονάδας στην Αταλάντη.



Ο πενηντατριάχρονος συνάδελφός μας, εργαζόταν στο συγκεκριμένο εργοστάσιο τα τελευταία τρία χρόνια με την ειδικότητα του χειριστή κλαρκ.



Είναι αδιανόητο εν έτει 2025 να μετράμε ήδη στο πρώτο εξάμηνο 120 νεκρούς! Είναι τραγικό εργαζόμενοι να χάνουν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας, γεγονός που αποδεικνύει δυστυχώς ότι βρισκόμαστε και παραμένουμε πολύ μακριά από την εφαρμογή και την τήρηση μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.



Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Π.Ε. Φθιώτιδας επανειλημμένα τονίζει την υποστελέχωση του Σ.ΕΠ.Ε., την ανυπαρξία προληπτικών ελέγχων, την ανυπαρξία εκπαίδευσης του προσωπικού και την έλλειψη διαβούλευσης των επιχειρήσεων με το προσωπικό για θέματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.



Δυστυχώς ο φόρος αίματος που πληρώνει η εργατική τάξη είναι βαρύς. Έχουμε χρέος όλοι μαζί, κυβέρνηση-εργοδότες-εργαζόμενοι να προχωρήσουμε άμεσα σε ουσιαστική συνεργασία ώστε να βάλουμε ένα τέλος στα εργατικά ατυχήματα στη χώρα μας.



Ζητούμε από τους αρμόδιους φορείς, και από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα να εξετάσουν άμεσα τα αίτια του δυστυχήματος και να αποδοθούν εδώ και τώρα ευθύνες όπου και σε όποιους αναλογούν. Απαιτούνται άμεσα κατάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να γίνουν αυστηρότεροι οι έλεγχοι και οι ποινές για την τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας από όλους, ώστε να κλείσει επιτέλους η μαύρη λίστα με τα εργατικά δυστυχήματα. Εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου μας».