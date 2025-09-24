Λιμάνι Πειραιά: Νεκρός 20χρονος ναυτικός στο «Blue Star Χίος» - Πιάστηκε σε πόρτα του γκαράζ

Τραγική κατάληξη είχε ο τραυματισμός ενός 20χρονου ναυτικού, ο οποίος έχασε τη ζωή του αφού πιάστηκε σε πόρτα του γκαράζ του «Blue Star Χίος».

Ο 20χρονος αρχικά είχε μεταφερθεί χωρίς τις αισθήσεις του στο Τζάνειο Νοσοκομείο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του το πρωί της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου, μέσα στο «Blue Star Χίος» που βρίσκεται στο Λιμάνι του Πειραιά. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Ειδικότερα, ο 20χρονος ημεδαπός τραυματίστηκε σοβαρά ενώ εργαζόταν στο μηχανοστάσιο. Ο 20χρονος είναι ναυτικό μέλος πληρώματος του επιβατηγού - οχηματαγωγού πλοίου «Blue Star Χίος», ενώ σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο νεαρός πιάστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισογείου γκαράζ του πλοίου.

Ο άτυχος νεαρός διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στο σημείο, στο Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά.

Οι λιμενικές Αρχές διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.