24ωρη απεργία στο Blue Star Χίος μετά τον θάνατο του 20χρονου- Τι λέει η εταιρεία για το περιστατικό

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν τα ναυτεργατικά σωματεία στο Blue Star Χίος μετά τον τραγικό θάνατο του 20χρονου ναυτικού το πρωί της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, τόσο η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) όσο και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star Χίος, από τις 11:00 σήμερα έως τις 11:00 αύριο, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.

Αφορμή στάθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός 20χρονου καθαριστή μηχανής, μέλους του πληρώματος του πλοίου, ο οποίος εγκλωβίστηκε το πρωί σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς.

Η ανακοίνωση της Blue Star Ferries για το περιστατικό

Σε ανακοίνωσή της, η Blue Star Ferries ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 08:00, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό του ναυτικού και του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση των ζωτικών λειτουργιών του.

«Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη βαθιά της συμπαράσταση στους οικείους του ναυτικού», τονίζει, στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία και υπογραμμίζει ότι βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.