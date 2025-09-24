Blue Star Chios: «Ανυπομονούσε να ταξιδέψει» λέει συγγενής του 20χρονου - Σε εξέλιξη η έρευνα

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για τον 20χρονο ναυτεργάτη, που έχασε τη ζωή του στο «Blue Star Chios» το πρωί της Τετάρτης, όταν εγκλωβίστηκε σε συρόμενη υδατοστεγή πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς.

Ο άτυχος νέος, που σπούδαζε σε ιδιωτική σχολή μηχανικών, είχε ναυτολογηθεί στο πλοίο στις 15 Σεπτεμβρίου με την ειδικότητα του καθαριστή μηχανής. Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα του ήταν χρήσιμη αργότερα για την απόκτηση διπλώματος μηχανικού, ωστόσο η πρόσληψή του στη θέση αυτή ήταν απολύτως νόμιμη και δεν σχετιζόταν με εκπαιδευτική διαδικασία.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ο 20χρονος δεν ήταν δόκιμος, αλλά κανονικό μέλος του πληρώματος. Όπως διαπιστώθηκε από τα έγγραφα του πλοίου, ο νεαρός είχε καταθέσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, μεταξύ των οποίων και βεβαίωση βασικής ναυτικής εκπαίδευσης από το Κυπριακό Υφυπουργείο Ναυτιλίας, που εκδόθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2024 με βάση τη διεθνή σύμβαση.

Με την επιβίβασή του στο «Blue Star Χίος» ακολούθησε πλήρη διαδικασία ενημέρωσης και εξοικείωσης υπό την επίβλεψη ανώτερων αξιωματικών, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης στη χρήση των υδατοστεγών πορτών. Όπως έγινε γνωστό το δυστύχημα σημειώθηκε ενώ ο 20χρονος κατευθυνόταν προς το μηχανοστάσιο για να αναλάβει εκ νέου εργασία, έχοντας ολοκληρώσει τη βάρδιά του το προηγούμενο απόγευμα στις 17:00. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η υδατοστεγής πόρτα του γκαράζ δεν λειτουργούσε αυτόματα, αλλά χειροκίνητα μέσω μοχλού.

Ο ναυτικός που τη χρησιμοποιεί έχει πλήρη έλεγχο του συστήματος, καθώς η πόρτα κινείται μόνο όσο διαρκεί η πίεση στον μοχλό. Οι κανονισμοί απαιτούν η πόρτα να ανοίγει πλήρως προτού την διασχίσει μέλος του πληρώματος. Εάν κάποιος επιχειρήσει να περάσει πριν ολοκληρωθεί το άνοιγμα και ταυτόχρονα ενεργοποιήσει τον μηχανισμό κλεισίματος, υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισμού.

«Ήθελε πολύ να πάει, φοβόταν λίγο»

Οι συνάδελφοι και οι οικείοι του είναι απαρηγόρητοι. Kανείς τους δεν μπορεί να πιστέψει πως πριν από λίγες εβδομάδες ξεκινούσε με όνειρα για να ταξιδέψει στις θάλασσες και να χτίσει το μέλλον του και τώρα επιστρέφει νεκρός. Ο ξάδερφος του 20χρονου μίλησε για το τραγικό περιστατικό τονίζοντας την αγάπη, την αφοσίωση και την διάθεση που έδειχνε για να μάθει τη δουλειά.

«Τον έπιασε η πόρτα, η υδατοστεγής πόρτα. Δέκα ημέρες είχε πάει. Είχε πάει σε μια ιδιωτική σχολή. Πήγε εκεί να δουλέψει, να ξεκινήσει από εκεί. Έχω πέσει από τα σύννεφα, δεν ξέρω τι γίνεται. Πολύ καλό παιδί, ήταν ένα κομμάτι μάλαμα. Πριν από δέκα ημέρες, πριν φύγει, ήμασταν μαζί και τρώγαμε και πίναμε. Όλοι είμαστε χαμένοι», λέει ο ξάδερφος του 20χρονου και συνεχίζοντας συμπληρώνει: «Ήθελε πολύ να πάει, ανυπομονούσε, φοβόταν λίγο λόγω του ότι ήταν η πρώτη φορά που θα πήγαινε στο καράβι, αλλά το ήθελε πολύ. Είχε μιλήσει και με ένα φιλαράκι μου με βιντεοκλήση και του λέει «είδες αντέχω, είναι ωραία εδώ».

Οι συνθήκες υπό τις οποίες ο νεαρός εγκλωβίστηκε παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ η προανάκριση του Λιμενικού Σώματος βρίσκεται σε εξέλιξη με την εποπτεία του αρμόδιου εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της Blue Star Ferries για το περιστατικό

Σε ανακοίνωσή της, η Blue Star Ferries ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 08:00, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό του ναυτικού και του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση των ζωτικών λειτουργιών του.

«Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη βαθιά της συμπαράσταση στους οικείους του ναυτικού», τονίζει, στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία και υπογραμμίζει ότι βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.

Νέα απεργία την Πέμπτη - «Να υπάρχει γιατρός πάνω στα πλοία»

Σύμφωνα με τον Απόστολο Κυπραίο τον νεαρό ναυτικό «τον βρήκαν οι συνάδελφοί του στο σημείο. Γιατρός που επέβαινε στο πλοίο, ως επιβάτης, προσπάθησε να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Και εμείς βάζουμε ένα πάγιο αίτημα: να υπάρχει γιατρός πάνω στο πλοίο, έτσι ώστε να μπορεί να επέμβει άμεσα με οποιοδήποτε τρόπο και όπου χρειαστεί στους συναδέλφους».

Η ΠΕΜΕΝ, μαζί με τη ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, προκήρυξαν, όπως λέει ο κ. Κυπραίος, «ήδη 24ωρη απεργία στο Blue Star Chios, για να διερευνηθούν οι αιτίες του τραγικού συμβάντος και να αποδοθούν ευθύνες. Και αύριο [θα γίνει] 24ωρη απεργία στα πλοία της ακτοπλοΐας στο λιμάνι του Πειραιά, ως ένδειξη αλληλεγγύης και ζητώντας να δούμε τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και τους χώρους εργασίας μέσα στα πλοία, τις συνθήκες εργασίας μέσα στα πλοία, καθώς πάνω στην εντατικοποίηση, δυστυχώς, θρηνούμε συναδέλφους. Οπότε, στις πέντε και μισή ώρα το πρωί, καλούμε όλους τους συναδέλφους εδώ στο λιμάνι του Πειραιά, στην Ε7, να δώσουμε μαζικό “παρών” γιατί μας αφορά άμεσα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας μέσα στα πλοία, οι συνθήκες εργασίας και η εντατικοποίηση της εργασίας» καταλήγει ο πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ.