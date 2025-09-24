«Blue Star Chios»: Συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο Α μηχανικός για τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού

Στη σύλληψη του πλοιάρχου και του Α’ μηχανικού του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Blue Star Χίος» προχώρησαν οι λιμενικές Αρχές, μετά τον θανάσιμο τραυματισμό 20χρονου μέλους του πληρώματος.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση του άρθρου 302 του Ποινικού Κώδικα («Ανθρωποκτονία από αμέλεια») και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Τζελέπη για τον τραυματισμό ενός 20χρονου ημεδαπού ναυτικού μέλους πληρώματος (ειδικότητας καθαριστή) του επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΧΙΟΣ» Ν.Π. 10883, το οποίο έπλεε προς το λιμάνι του Πειραιά. Συγκεκριμένα, ο 20χρονος εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή θύρα του πλοίου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Το πλοίο, που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Ρόδου προς τα λιμάνια Χάλκης-Διαφανίου-Καρπάθου-Κάσου-Ανάφης-Θήρας-Πειραιά, κατέπλευσε στο λιμάνι του Πειραιά και ο 20χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν ο Πλοίαρχος και ο Α΄ Μηχανικός του πλοίου, για παράβαση του άρθρου 302 Π.Κ. «Ανθρωποκτονία από αμέλεια».

Πώς συνέβη το φρικτό δυστύχημα

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες, όταν ο νεαρός ναυτικός, ειδικότητας καθαριστή, εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του ισογείου γκαράζ του πλοίου κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς.

Με τον κατάπλου στο λιμάνι του Πειραιά, ο 20χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την προανάκριση διενεργεί το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ο 20χρονος δεν ήταν δόκιμος όπως είχε γίνει αρχικά γνωστό αλλά κανονικό μέλος του πληρώματος. Όπως διαπιστώθηκε από τα έγγραφα του πλοίου, ο νεαρός είχε καταθέσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, μεταξύ των οποίων και βεβαίωση βασικής ναυτικής εκπαίδευσης από το Κυπριακό Υφυπουργείο Ναυτιλίας, που εκδόθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2024 με βάση τη διεθνή σύμβαση.