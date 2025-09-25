Ο 20χρονος Τάσος έλεγε σε φίλο του «είδες, αντέχω, μπορώ», πριν βρει τραγικό θάνατο στο πλοίο

Το παρθενικό ταξίδι του ως ναυτικός θα έκανε ο 20χρονος Τάσος με το Blue Star Χίος, την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου. Λίγο πριν αναχωρήσει, όμως, το πλοίο για το προγραμματισμένο δρομολόγιο Ρόδος-Πειραιάς, εγκλωβίστηκε στην υδατοστεγή συρόμενη πόρτα που οδηγεί στο μηχανοστάσιο και άφησε την τελευταία του πνοή.

«Έχω πέσει από τα σύννεφα, πολύ καλό παιδί, τι να σας πω τώρα, δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό το πράγμα, όλοι είμαστε χαμένοι» είπε συγκλονισμένος ο ξάδελφός του στο MEGA. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι «είχε πάει 10 ημέρες» στο πλοίο μετά από εκπαίδευση σε ιδιωτική σχολή σημειώνοντας ότι «ήθελε πολύ να πάει, φοβόταν λίγο λόγω του ότι ήταν η πρώτη φορά που θα πήγαινε στο καράβι αλλά ήθελε πολύ να πάει».

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι ο 20χρονος είχε μιλήσει με βιντεοκλήση με φίλο του στον οποίο έλεγε «"φίλε είδες, αντέχω" γιατί όταν ξεκίνησε να πηγαίνει έλεγε "μήπως δεν αντέξω" αλλά τελικά είπε "αντέχω, μπορώ, μου βγαίνουν ωραία εδώ"».

Σύμφωνα με το MEGA, το δυστύχημα έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και εξετάζεται από τις Αρχές. Σε αυτό φαίνεται ο 20χρονος Τάσος να κατεβάζει τον μοχλό, να ανοίγει λίγο η πόρτα και σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να πατά για δεύτερη φορά τον μοχλό και να εγκλωβίζεται.



Με βάση το ρεπορτάζ, ο 20χρονος διέθετε πιστοποιητικό του κυπριακού υφυπουργείου Ναυτιλίας, κάτι που σημαίνει πως μπορεί να είχε μία υποτυπώδη εκπαίδευση αλλά έπρεπε να περάσει και από άλλη εκπαίδευση στο πλοίο, η οποία κράτησε μόνο μία ημέρα.