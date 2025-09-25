Σοκ στη θάλασσα: Ο θάνατος του 20χρονου στο «Blue Star Chios» ξεσηκώνει οργή – 24ωρη απεργία

Ένα τραγικό δυστύχημα στη θάλασσα, που συγκλονίζει και ταυτόχρονα γεννά νέα ερωτήματα για την ασφάλεια στα πλοία της ακτοπλοΐας. Ο μόλις 20 ετών ναυτικός που εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή θύρα του «Blue Star Chios» την ώρα του δρομολογίου Ρόδος–Πειραιάς, έχασε τη ζωή του την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.



Η απώλεια αυτή δεν έμεινε χωρίς απάντηση. Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» κηρύσσουν 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση σε όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας, καλώντας σε συμμετοχή όλα τα ναυτεργατικά σωματεία της χώρας. «Δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί» σημειώνουν, διεκδικώντας αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλείας και επαρκή χρόνο για εξειδικευμένη εκπαίδευση.

Σύμφωνα με το MEGA, ο 20χρονος καθαριστής μηχανής είχε μόλις ξεκινήσει τη βάρδιά του. Ήταν λίγο πριν τις 8 το πρωί της Τετάρτης, όταν επιχείρησε να περάσει από τη βαριά υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του γκαράζ, προκειμένου να κατευθυνθεί προς το μηχανοστάσιο, κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου δρομολογίου Ρόδος – Πειραιάς, με ενδιάμεσες στάσεις σε Χάλκη, Διαφάνι, Κάρπαθο, Κάσο, Ανάφη και Θήρα.

Στο μικροσκόπιο βίντεο με όλες τις κινήσεις

Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ο νεαρός εγκλωβίστηκε. Η πόρτα έκλεισε μέσα σε δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Το τραγικό δυστύχημα έχει καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας και τα σχετικά βίντεο εξετάζονται από τις Αρχές.



Στις εικόνες φαίνεται ο 20χρονος να κατεβάζει τον μοχλό, η πόρτα να ανοίγει ελάχιστα, και –σύμφωνα με πληροφορίες– να πατά ξανά τον μηχανισμό, με αποτέλεσμα να παγιδευτεί και να χάσει τη ζωή του με φρικτό τρόπο.

Τα ερωτήματα που μένουν ανοιχτά

Γιατί μια θύρα λειτουργούσε χειροκίνητα;

Πώς γίνεται ένας νέος ναυτικός, που είχε ναυτολογηθεί μόλις στις 15 Σεπτεμβρίου, να χάνει τόσο άδικα τη ζωή του;

Ποιος ελέγχει πραγματικά την τήρηση των κανονισμών ασφαλείας στα πλοία;

Οι πρώτες εξελίξεις

Με τον κατάπλου στο λιμάνι του Πειραιά, ο 20χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο «Τζάνειο» Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Χθες συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο Α΄ μηχανικός του πλοίου, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι μετά την απολογία τους στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά.



Η ΠΝΟ ζήτησε «πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης», ενώ η ΠΕΝΕΝ καταγγέλλει για άλλη μια φορά ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει 24ωρη απεργία στο ίδιο πλοίο.

H αντίδραση της εταιρείας

Η Blue Star Ferries με ανακοίνωσή της εξέφρασε «βαθιά οδύνη και συμπαράσταση» στην οικογένεια του θύματος και έκανε γνωστό ότι το προγραμματισμένο δρομολόγιο δεν θα εκτελεστεί.

Η επόμενη μέρα

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, αλλά τα ναυτεργατικά σωματεία δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού. Η 24ωρη απεργία στέλνει μήνυμα αποφασιστικότητας και προειδοποιεί:

Καμία άλλη ζωή δεν πρέπει να χαθεί στη θάλασσα.