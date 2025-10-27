Εργατικό δυστύχημα στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου: Κατέρρευσε ταράτσα και καταπλάκωσε εργάτη

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας που έκανε εργασίες σε ταράτσα σπιτιού στην περιοχή του Μυλοποτάμου Ρεθύμνου όταν ξαφνικά ένα μεγάλο κομμάτι της αποκολλήθηκε και τον καταπλάκωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο άνδρας φέρεται να έκοβε σίδερα από την ταράτσα του σπιτιού.



Ο θάνατος του ήταν ακαριαίος.



Τρία οχήματα της ΕΜΑΚ με 8 άνδρες έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να απεγκλωβίσουν τη σορό.